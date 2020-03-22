رونالدو أكبر المتضررين من فيروس كورونا

2020/03/22 | 02:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تعاني إيطاليا بشكل كبير من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي انعكس سلبا على كرة القدم في البلاد بشكل كبير، جراء توقف كافة المنافسات حتى إشعار آخر.ويطلب غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، في ظل هذه الأوضاع، من لاعبي دوري الدرجة الأولى “الكالتشيو” أن يفكروا جديا في تخفيض راتبهم السنوي على […]

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