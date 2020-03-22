(فيديو) مدير صحّة إدلب يكشف حقيقية وجود حالات كورونا شمال غرب سوريا

2020/03/22 | 03:11 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير صحّة إدلب الدكتور “منذر خليل” صحّة الأنباء المتداولة عن وجود أربع حالات في مشفى أطمة بريف إدلب الشمالي، يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، مشيراً إلى ظهور أعراض الفيروس المستجد

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