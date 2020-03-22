وفاة رئيس سابق لأشهر أندية كرة القدم في اسبانيا بفيروس كورونا

2020/03/22 | 03:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدريد-(أ ف ب) – توفي الرئيس السابق لنادي ريال مدريد الاسباني لورنزو سانز السبت عن 76 عاما بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكر نجله.وقال لورنزو جونيور في حسابه على تويتر “توفي والدي للتو.لم يستحق هذه النهاية وبهذه الطريقة.أحد أطيب، أشجع وأكثر الناس جدية الذين رأيتهم في حياتي يرحل.عائلته وريال […]

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