ما هي آخر إجراءات الإمارات والكويت في مواجهة وباء كورونا ؟

2020/03/22 | 03:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي-(أ ف ب) – قرّرت الإمارات السبت إغلاق شواطئها غداة تردّد مئات السكان عليها، رغم الدعوات إلى تفادي الاختلاط الاجتماعي للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، بينما فرضت جارتها الكويت حظرَ تجوّلٍ جزئيًا.وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات على تويتر إنّه تقرّر “إغلاق مؤقت للشواطئ والحدائق والمسابح ودور السينما وصالات التدريب […]

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