تعليمات من الصحة العالمية لتقوية مناعة الجسم

2020/03/22 | 03:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /طالبت منظمة الصحة العالمية، الناس بالالتزام بمجموعة من الإرشادات لتقوية مناعة الجسم وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها تناول الغذاء الصحي وتجنب المشروبات الكحولية والسجائر.وذكر مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي: “يجب الانتباه لصحتك الجسدية والعقلية، لأن هذا سيساعدك على مكافحة كوفيد-19 إذا ما أنت أصبت به”، مضيفا: “ندعو إلى […]

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