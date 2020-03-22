2020/03/22 | 03:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قالت منظمة الصحة العالمية ، إن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يصيب أو يقتل الشباب الذين يجب عليهم تجنب الاختلاط ونقله إلى كبار السن وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام للمنظمة إنه مع الإبلاغ عن أكثر من 210 آلاف حالة في جميع أنحاء العالم وتسعة آلاف حالة وفاة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: كورونا يصيب ويقتل الشباب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: كورونا يصيب ويقتل الشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).