كيف نحمي كبار السن من فيروس كورونا؟

2020/03/22 | 04:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرا استعرضت فيه بعض الخطوات التي من شأنها أن تقلل من خطر إصابة كبار السن بفيروس كورونا.وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة معرضون بشكل خاص لالتقاط العدوى الشديدة أو المميتة.وفي الحقيقة، يتعرّض كبار السن لمخاطر عالية بشكل خاص.ويعزو الخبراء ذلك […]

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