بسبب كورونا.. برشلونة يطلب مساعدة مادية من نجومه

2020/03/22 | 04:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن إدارة فريق برشلونة اجتمعت، عن بعد، بهدف إيجاد حلول تساعد على تخفيف آثار فيروس كورونا على النادي، من بينها طلب المساعدة من اللاعبين.وأوضحت “ماركا” أن مسؤولي الفريق الكتالوني عبروا عن قلقهم من ملايين اليوروهات التي ستفقدها خزينة النادي، بعد قرار تعليق الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خوفا من […]

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