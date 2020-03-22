10% من المصابين بكورونا لم تظهر عليهم الأعراض

2020/03/22 | 05:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قدّرت دراسة جديدة أجريت في جامعة تكساس من أصيبوا بفيروس كورونا ولم تظهر عليهم الأعراض بحوالي 10 بالمائة من إجمالي عدد المصابين، الذي تجاوز 230 ألف شخص حول العالم.وتسعى الدراسة التي ستنشر بالكامل في دورية “إميرجينج إنفيكشاس ديزيز” إلى رصد معدل انتشار المرض لتوفير صورة أوضح عما ينبغي القيام به لمنع هذا الانتشار.[…]

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