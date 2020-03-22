أطعمة تدمر المناعة عند الأطفال

2020/03/22 | 05:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تسود جميع دول العالم حالة من القلق بشأن انتشار فيروس كورونا بشكل سريع، خاصة أنه مرض جديد لم يعرفه الأطباء والعلماء من قبل،توجد طرق عديدة تساعد في الوقاية من فيروس كورونا الذي يعد اكبر خطر يهدد دول العالم حاليا ومنها تجنب انتقال العدوى ورفع كفاءة الجهاز المناعي حيث تعد المناعة القوية من اهم الطرق […]

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