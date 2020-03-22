طبابة الحشد الشعبي تبدأ حملة لتطهير الاماكن العامة

2020/03/22 | 06:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت كوادر طبابة الحشد الشعبي، حملة تعفير وتطهير الشوارع في مختلف انحاء محافظات العراق....

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