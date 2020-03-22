عارضة أزياء تتحدى كورونا وتلعق المرحاض

2020/03/22 | 06:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /صورت عارضة الأزياء الشهيرة، إيفا لويز، مقطع فيديو قصير، وهي تلعق المرحاض، واصفة نفسها بأنها تتحدى انتشار فيروس كورونا التاجي.ورغم أن إيفا وصفت المقطع بأنه تحد منها لانتشار فيروس كورونا الجديد، إلا أنه من الواضح أنها كانت تبحث عن الشهرة وزيادة عدد متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكر موقع (سبوتنيك) عن […]

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