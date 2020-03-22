كيف يمكن أن يقتلك كورونا دون أن يصيبك؟

2020/03/22 | 06:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حذر كاتب مغربي مما قال إنه خطر أشد فتكا من فيروس كورونا المستجد قد يتسبب في إزهاق أرواح الناس من دون أن يصيب الفيروس أجسادهم.وقال الكاتب عبد العزيز كوكاس في مقال بصحيفة “هسبريس” المغربية محذرا من نشر الشائعات التي يمكنها أن تثير الفزع بين الناس “هناك من يجتهد في استخراج أرقام مخيفة من […]

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