عمليات بغداد تلقي القبض على مئات المخالفين لإجراءات الحظر

2020/03/22 | 06:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية التابعة لقيادة عمليات بغداد أمس السبت، القبض على ٣٠٦ مخالفين لإجراءات الحظر في المحافظة....

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