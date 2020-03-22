وزير صحة كردستان العراق يعلن حال الخطر بسبب كورونا

2020/03/22 | 07:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير صحة كردستان العراق من دخول منطقته في مرحلة خطيرة بعد تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"....

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