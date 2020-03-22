طريقة علاج الجروح من دون أن تترك أثراً على البشرة

2020/03/22 | 07:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تترك بعض الجروح آثاراً لا تزول مع مرور السنوات.ومن أجل منع هذا ننصحك باتباع طريقة سهلة وذكية تمنع حدوث ذلك.فعند الاصابة بجرح ما من المهم أولاً الحرص على تجفيفه بواسطة ضمادة طبية نظيفة مع التربيت الخفيف.والأفضل تجنب استخدام القطن في هذه الحالة لأنه يلتصق بالجرح ويؤخر عملية الشفاء بحسب (مجلة لها).[…]

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