2020/03/22 | 07:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /في هذه المرحلة الدقيقة التي يعتبر فيها العزل المنزلي الوسيلة الوحيدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، يلتزم معظمنا بالتعليمات فنتقيّد بالحجر.لكن في الساعات الطويلة التي يمضيها الناس في منازلهم، يشكون من عدم القدرة على التحكم بالشهية.فيبدو الأكل الوسيلة الوحيدة للتسلية في المنزل لتمضية الوقت.في حديث مع “العربي الجديد” أكدت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصائح لتفادي زيادة الوزن أثناء العزلة في البيت) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصائح لتفادي زيادة الوزن أثناء العزلة في البيت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).