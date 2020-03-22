السليمانية: اعداد المصابين بكورونا في تزايد ولنتجنب فقدان السيطرة والكارثة

2020/03/22 | 08:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر مدير صحة محافظة السليمانية الدكتور صباح هورامي يوم الاحد سكان المحافظة من انتشار فيروس كورونا في الاحياء والمدن، مجددا دعوته بضرورة ملازمة البيوت.

وقال هورامي في تصريح له اليوم، ان "كورونا تفشى في الاحياء وداخل المدن، واعداد المصابين بالفيروس في تزايد، ومن اجل ألاّ نفقد السيطرة ونتعرض الى كارثة ارجو من المواطنين البقاء في بيوتهم واتباع الارشادات الصحية".

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم السبت تشخيص 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 6 منها في السليمانية، والأخرى في أربيل.

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في كوردستان إلى 54 بينها حالة وفاة واحدة، بينما تماثل 13 مريضاً بالفيروس للشفاء.

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