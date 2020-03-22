مع ارتفاع أعداد المصابين.. بناء مستشفى عسكري ميداني بمدينة ميلوز الفرنسية

2020/03/22 | 08:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الجيش الفرنسي عملية بناء مستشفى ميداني عسكري مؤقت لاستقبال الاعداد المتزايدة من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) بعد أن عجز مستشفى “إميل مولير” بمدينة ميلوز شمال شرق فرنسا، عن استقبال وعلاج المرضى الجدد.وتقرر بناء المستشفى العسكري في المأرب المخصص لوقوف سيارات العاملين في “إميل مولير” للمساهمة في الحد من الأزمة التي تعانيها المنطقة.وبحسب […]

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