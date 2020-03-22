2020/03/22 | 08:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية يوم الاحد ان تستمر فرص هطول الامطار في العراق الى بداية شهر نيسان المقبل.

وقال عطية في منشور له على الفيسبوك ان "تقعات الامطار هذا اليوم تشير الى استمرار فرص هطول زخات متفرقة في العاصمة بغداد والبصرة وميسان وواسط وديالى وكركوك واربيل والسليمانية ومناطق من الانبار ومناطق من الفرات الاوسط وشمال نينوى".

واضاف ان "فرص الامطار تنتهي خلال المساء ، ولكنها تستمر بصورة متقطعة في مدن البصرة وميسان وذي قار ويكون هطول خفيف الشدة عموما" .

ونوه الى "هطول الامطار في مدينة البصرة ينتهي ظهرا موقتا وتعود زخات خفيفة خلال وقت قصير ليلا.



"

واردف بالقول "يوم غد الاثنين ونهار الثلاثاء تستقر الرياح شمالية غربية وتظهر بعض السحب في الاجواء تزداد مساء يوم الثلاثاء في مناطق غرب البلاد لتعلن عن بداية تاثير حالة جوية ضعيفة في بدايتها وامطار تبدا بالهطول في مناطق متفرقة من غرب البلاد تندفع ليلا نحو العاصمة بغداد ومناطق متفرقة من مدن الفرات الاوسط وهي عموما امطار خفيفة متقطعة تتركز بدايتها في غرب ووسط البلاد"، مستدركا القول ان "يوم الخميس تتعمق الحالة اكثر لتشمل مدن الشمال والغربية والوسطى في مناطق متفرقة منها".

واشار عطية الى ان الاجواء ستكون غير مستقرة ، خلال الفترة الحالية وتستمر فرص الامطار على فترات متفاوته لغاية بداية شهر نيسان .

وتابع المتنبئ الجوي بالقول ان "اليوم انخفاض درجات الحرارة ، وغدا تبدأ بالارتفاع التدريجي اعتبارا من يوم غد الاثنين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ جوي: فرص الامطار ستستمر في العراق لغاية بداية نيسان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبئ جوي: فرص الامطار ستستمر في العراق لغاية بداية نيسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).