3 رؤساء جامعات ترشحهم القوى الشيعية بديلة عن الزرفي

2020/03/22 | 08:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رشحت القوى الشيعية أمس السبنت، 3 شخصيات اكاديمية (رؤساء جامعات) بديلة لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي....

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