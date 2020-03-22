الغرغرة بالماء والملح لا تقتل فيروس كورونا

2020/03/22 | 08:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بات الذعر بسبب جائحة فيروس كورونا، أرضاً خصبة لانتشار المعلومات الخاطئة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة تلك التي تتعلق بالوقاية من الفيروس ومحاربته.وانتشرت مؤخراً معلومة تفيد بأن الغرغرة بالماء والملح فعالة في قتل فيروس كورونا الجديد أثناء وجوده في الحنجرة، قبل أن يصل إلى الرئتين.ولكن لسوء الحظ، فإن هذه المعلومة […]

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