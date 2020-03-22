الإسهال قد يكون أول أعراض كورونا

2020/03/22 | 08:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /عادةً ما تشير التقارير والإصدارات الإعلامية إلى أن الالتهاب الرئوي والأعراض الشبيهة بالإنفلونزا تظهر كعلامات أولى للإصابة بفيروس كورونا.ومع ذلك، تشير دراسة جديدة إلى أن الأعراض الأولية للفيروس بالنسبة لبعض الأشخاص قد تكون أعراض هضمية مثل الإسهال.وبحسب الباحثين فإن فيروس كورونا يهاجم في المقام الأول الرئتين والجهاز التنفسي للشخص المصاب، وبسبب هذا، […]

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