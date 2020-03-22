قائد الثورة يلقي خطابه السنوي صباح اليوم

2020/03/22 | 08:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُلقي قائدُ الثورة الإسلامية في ايران آيةُ الله السيد علي خامنئي خطابَهُ السنوي صباحَ اليوم حولَ الأوضاع في البلاد والخططِ والسياسات للعام الايراني الجديد.ويتزامنُ خطابُ القائد مع حلولِ العامِ الجديد والمبعثِ النبوي الشريف، وسيتطرقُ الى أزْمةِ تفشي وباءِ كورونا، والأوضاعِ السياسيةِ والاقتصادية والبرامجِ والسياساتِ المُعَدَّة للعام الجديد.واعتادَ قائدُ الثورة إلقاءَ خطابهِ السنوي في […]

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