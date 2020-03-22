شهر أقرب إلى دهر.. غير وجه إيطاليا وشهد وفاة أكثر من أربعة آلاف شخص

2020/03/22 | 08:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي أدريانو تريفيسان الجمعة في 21 شباط / فبراير في مستشفى قريب من بادوا بشمال إيطاليا، فكان أول ضحايا فيروس كورونا الجديد في أوروبا.شهر واحد يفصلنا عن ذلك اليوم، شهر أقرب إلى دهر شهد وفاة أكثر من أربعة آلاف شخص وبدل وجه إيطاليا إلى غير رجعة.لم يخطر لأي من الإيطاليين الستين مليونا أنه […]

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