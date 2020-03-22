تداعيات كورونا في كوريا الجنوبية والهند والفلبين

2020/03/22 | 08:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، عن تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 8897.

وذكرت وكالة "رويترز" أنه رغم إصابة 8897 شخصا بالفيروس في كوريا الجنوبية، إلا أن العدد الإجمالي اليومي للمصابين يظهر انخفاضا في عدد الإصابات الجديدة.

من جانبها أعلنت الهند، اليوم الأحد، فرض حظر التجول لمدة 14 ساعة، للحد من تفشي فيروس كورونا، الذي ينتشر بشكل سريع في البلاد حيث تم حتى الآن تسجيل 315 حالة إصابة بالمرض.

وحث رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في كلمة للشعب الأسبوع الماضي المواطنين على أن يلزموا بيوتهم، في خطوة قال إنها ستكون اختبارا حاسما للبلاد لتقييم قدراتها على التصدي لهذه الجائحة.

وقال مودي على تويتر قبل دقائق من إعلان فرض حظر التجول: "فلنكن جميعا جزءا من هذا الحظر الذي سيضيف قوة كبيرة لمكافحة خطر فيروس كورونا".

وفي الفلبين قالت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إن عدد الوفيات ارتفع إلى 24 شخصا بعد وفاة 6 مصابين، كما ارتفع عدد الإصابات إلى 380 بعد تسجيل 73 حالة جديدة.

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