2020/03/22 | 08:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في رحلة استثنائية.. وصول 282 عراقيا إلى مطار بغداد قادمين من الهند هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/22 | 08:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

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