تسجيل أول إصابة بكورونا في السجون الفيدرالية الأمريكية

2020/03/22 | 08:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر اختبار سجين في سجن فيدرالي بمدينة نيويورك الأمريكية، وجود إصابات إيجابية بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، مما يمثل أول حالة إصابة مؤكدة في نظام السجون الفيدرالي.وقال مكتب السجون الفيدرالي للوكالات إن النزيل، الموجود في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين، اشتكى من آلام في الصدر يوم الخميس، بعد أيام قليلة من وصوله […]

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