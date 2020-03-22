حسن الشرع - الاقتصاد في زمن الكورونا

2020/03/22 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_الشرع الآن وبعد فترة من الهجرة الكبرى لفايروس الكورونا عبر القارات وعبر المحيطات تكشفت لنا بعض الحقائق التي لا تتعلق بعلم الفايروسات أو الأحياء المجرية أو علم الأجناس البشرية..لقد حرف انتباهنا عند بداية الأزمة بأن هذا المخلوق العجيب الكروي الشكل ذات النتؤات العديدة بأنه منتج صيني انه كما تناهى الى اسماعنا اول ذي بدء متعلق ثقافي لمجموعة إثنية توصف بالجنس الأصفر وانا متعلق بثقافة طعام بعينه لا نستسيغه ......

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