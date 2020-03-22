فريدة النقاش - نوال السعداوي .. مرة أخري

2020/03/22 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فريدة_النقاش قضية للمناقشةينهي “ارنست إيمنيونو” محرر كتاب قراءة في أعمال “نوال السعداوي” مقدمته للكتاب قائلا: “بالنسبة لنوال السعداوي الكفاح مستمر”.فكيف سيكون شكل هذا الكفاح ومجاله, ترد “نوال” قائلة “يجب أن تبدأ بنفسك, من أرضك, وليس بوجودك في كل مكان, ولهذا يجب أن يبدأ الكفاح محليا, ثم يتمدد ليكون عالميا, يجب أن تبدأ من أرضك, من قريتك, من بلدك, من دولتك لتحرر نفسك”.تحرير النفس إذن هو ع......

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