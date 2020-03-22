محمد أبو قمر - كيف ننجو؟؟!!

2020/03/22 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر كيف رأينا أخيرا أن الاجراءات العلمية وأن أبطال الرعاية الصحية قد صاروا أعلي صوتا وأن أفعالهم وقراراتهم ونصائحهم قد داست علي خرافات العجوة والحبة السوداء وصارت هي الفاعل الأكثر جدارة وبطولة وفاعلية في مواجهة الوباء ، غير أن ذلك لا يعني أن الخرافة قد استسلمت ، ولا يعني أن ثقافة عقلية علمية حداثية قد بدأت تأخذ مكانها بديلا عن الخطاب الغيبي الذي يدعي احتوائه علي حل المشاكل كافة وعلاج الجوائح كافة والإ......

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