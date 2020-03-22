موسكو تجدد مطالبة واشنطن برفع الحظر عن طهران

2020/03/22 | 08:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد مساعد الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف موقف بلاده في مطالبة الولايات المتحدة الأميركية برفع اجراءات الحظر الأحادية المفروضة على إيران في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).وطالب ريابكوف في تصريح الولايات المتحدة برفع الممارسة غير الإنسانية بفرص عقوبات أحادية ضد إيران، والتي تعاني من نقص حاد في الوسائل اللازمة لحل القضايا الصحية الطارئة […]

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