جونسون: بريطانيا على بعد 3 أسابيع عن وضع إيطاليا فيما يخص كورونا

2020/03/22 | 09:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة تفصلها حاليا 3 أسابيع على الأكثر من الحالة المماثلة لتلك التي تعيشها الآن إيطاليا بسبب أزمة فيروس كورونا.

تسجيل 56 وفاة و1035 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا خلال يوم

وقال جونسون، في حديث لبعض الصحف البريطانية، إن بلاده على بعد أسبوعين أو 3 أسابيع عن الوضع الذي تمر به إيطاليا، الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا.

وسجلت في بريطانيا، حتى ليل الأحد، 5018 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 233 حالة وفاة.

وأكدت السلطات البريطانية في وقت سابق أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة أكبر بكثير من معطيات الإحصائيات الرسمية، لأن الجهات الطبية تجري حاليا فحوصا فقط على الأشخاص الذين يدخلون ضمن فئة الخطر أو تعتبر حالتهم الصحية حرجة، بينما نصحت الحكومة هؤلاء الذين ترصد لديهم أعراض طفيفة بالبقاء في الحجر المنزلي وعدم التوجه إلى الأطباء.

من جانبها، تعيش إيطاليا أوضاعا كارثية حاليا بسبب تفشي الفيروس، حيث سجلت في البلاد 4825 حالة وفاة جراء الوباء.

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