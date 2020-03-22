واسط تطالب وزارة التجارة بتوزيع حصة الوجبة الثانية من البطاقة التموينية

2020/03/22 | 09:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت الحكومة المحلية في محافظة واسط وزارة التجارة بتوزيع حصة الوجبة الثانية من مفردات البطاقة التموينية على المواطنين لسد النقص الحاصل في المواد الغذائية ومنع ارتفاع الأسعار نظراً للظرف الصحي الراهن وفرض حظر التجوال في المحافظة.وقال المحافظ محمد جميل المياحي في وثيقة تلقت “العهد نيوز”، نسخة منها، ان هناك خزين كاف متوفر في مخازن الشركة […]

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