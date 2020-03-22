صحة السليمانية تدعو لملازمة المنازل تجنباً لتفشي “كورونا”

2020/03/22 | 09:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مدير صحة محافظة السليمانية صباح هورامي، الاحد، سكان المحافظة من انتشار فيروس كورونا في الاحياء والمدن، مجددا دعوته بضرورة ملازمة البيوت.وقال هورامي في تصريح له اليوم، تابعته “العهد نيوز”، ان “كورونا تفشى في الاحياء وداخل المدن، واعداد المصابين بالفيروس في تزايد، ومن اجل ألاّ نفقد السيطرة ونتعرض الى كارثة ارجو من المواطنين البقاء في […]

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