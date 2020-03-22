صحيفة كويتية: أميركا تخطط لانقلاب عسكري في العراق وأبلغت الحلفاء بذلك

2020/03/22 | 09:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة كويتية، الأحد، عن مخطط أميركي لتنفيذ انقلاب عسكري في العراق للسيطرة على السلطة، مشيرة إلى أن الأميركيين أبلغوا حلفاءهم في بغداد بذلك.وقالت صحيفة “الجريدة” الكويتية بعددها الصادر […]

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