الصحة العالمية تحذر بشأن تفشّي كورونا: هذه الدول الأربع على خطى إيطاليا

2020/03/22 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

حذرت منظمة الصحة العالمية، الاحد (22 آذار 2020)، من أن أربعة دول أوروبية أخرى سيتكرر فيها نفس ما حدث في إيطاليا، بعد ما أصبحت إيطاليا أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد، من حيث عدد وفيات المرض.

وتوقعت المنظمة الدولية أن "يتكرر السيناريو الإيطالي في فرنسا وألمانيا واسبانيا وسويسرا، بفارق زمني لا يتعدى أسبوعين"، مشيرة إلى أن "أوروبا أصبحت بالفعل مركز العدوى لوباء كوفيد 19".

وأوضحت المنظمة أن"إيطاليا باتت تحتل المرتبة الأولى عالميا بعدد الوفيات بفيروس كورونا الذي بلغ 4032، فيما وصل عدد الإصابات فيها خلال يوم واحد إلى 5987 إصابة."

بدورها، أكدت سويسرا أن "عدد الإصابات فيها يتزايد بشكل كبير حتى وصل 6665، بزيادة 1050 إصابة في يوم واحد، فيما بلغ عدد الوفيات 75 حالة بمعدل 20 وفاة يوميا".

من جانبها، قالت الحكومة الإسبانية إنها ستفعل كل ما هو لازم لمكافحة جائحة كورونا، محذرة من أن "الأسوأ لم يأت بعد"، وذلك بعد تجاوز عدد حالات الوفاة في البلاد 1300 حالة ووصول عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى ما يقرب من 25 ألف حالة.

وفي فرنسا ذكرت وزارة الصحة في بيان أن "البلاد سجلت 112 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 562 حالة".

بينما فيوفي ألمانيا، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، أمس السبت، بواقع 2705 حالات في يوم واحد، ليصل العدد الإجمالي إلى 16662، فيما توفي 47 شخصا.

ومن جهة أخرى، قالت منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا المستجد انتشر في 6 بلدان جديدة.

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