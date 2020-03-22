الرافدين: ازدياد أعداد الدوائر الموطنة رواتبهم لدى المصرف وشمولهم بالسلف

2020/03/22 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الأحد (22 آذار 2020)، ازدياد اعداد الذين تم توطين رواتبهم على مصرفنا واستلامه...





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