2020/03/22 | 09:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحد الان .. اكثر من 300 الف مصاب ووفاة اكثر من 13 الفا بفيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/22 | 09:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لحد الان .. اكثر من 300 الف مصاب ووفاة اكثر من 13 الفا بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لحد الان .. اكثر من 300 الف مصاب ووفاة اكثر من 13 الفا بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).