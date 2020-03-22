2020/03/22 | 09:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الازمة في محافظة النجف الاشرف خمس توصيات ضمن اجراءاتها للحد من الازدحامات ولمنع تفشي فيروس كورونا، فيما دعت دائرة صحة النجف اليوم الاحد، ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خمس توصيات جديدة تصدرها خلية ازمة النجف الاشرف ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خمس توصيات جديدة تصدرها خلية ازمة النجف الاشرف ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).