خلية ازمة النجف تصدر خمس توصيات جديدة لمنع تفشي الفيروس

2020/03/22 | 09:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت دائرة صحة النجف، الاحد، الى ضرورة تخفيف الازدحامات سيما في المؤسسات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا، فيما اصدرت خلية الازمة في المحافظة خمس توصيات ضمن اجراءاتها للحد من الازدحامات.وقال معاون مدير عام دائرة صحة النجف الدكتور حسن هلوس الحاتمي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن اجتماعا عقد مساء امس، لخلية الازمة […]

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