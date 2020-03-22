كورونا يكشف خيانة رجل بريطاني لزوجته!

2020/03/22 | 09:32 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعيش زوج بريطاني ثلاثيني مصاب بفيروس كورونا المستجد حالة من القلق والرعب، لكن ليس بسبب المرض، وإنما لمعرفة زوجته بأمر خيانته لها، وأن لديه عشيقة سرية في بلد آخر.فقد […]

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