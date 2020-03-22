الصين تطلق الرحلة الاولى من “قطار كورونا” إلى أوروبا

2020/03/22 | 09:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل إعلام صينية رسمية، أن بكين أطلقت الرحلة الأولى لقطار شحن يحمل مساعدات ويتجه إلى أوروبا، للمساعدة على تجاوز المحنة الصحية التي تسببها فيروس كورونا.يأتي ذلك بعد أن وضعت الصين قدمها اليمنى على طريق التعافي من الفيروس المستجد، حيث بدأ البلد الآسيوي تقديم المساعدات إلى دول أوروبية عدة، خرج فيها الوباء عن السيطرة.

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