نقابة أطباء واسط تطلق مبادرة الاستشارة الطبية المجانية عن طريق الموبايل

2020/03/22 | 09:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت نقابة اطباء محافظة واسط عن اطلاق مبادرة لتفعيل الاستشارة الطبية المجانية عن طريق الموبايل.وقال نقيب الاطباء مهدي عبدالكريم في تصريح تابعته “العهد نيوز”، ان هذا الاجراء يقدم كدعم من شريحة الأطباء للمواطنين في هذه الظروف الحرجة بسبب فرض حظر التجوال.ودعت النقابة حصر وقت الإتصال بين الساعة 5 – 8 مساءً ليتسنى للكوادر الطبية الاجابة […]

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