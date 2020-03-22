الطقس.. استمرار فرص هطول الأمطار إلى نهاية شهر نيسان

2020/03/22 | 09:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الاحد، ان تستمر فرص هطول الامطار في العراق الى بداية شهر نيسان المقبل.وقال عطية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “تقعات الامطار هذا اليوم تشير الى استمرار فرص هطول زخات متفرقة في العاصمة بغداد والبصرة وميسان وواسط وديالى وكركوك واربيل والسليمانية ومناطق من الانبار ومناطق من الفرات […]

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