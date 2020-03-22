نادي ميلان يعلن إصابة مالديني ونجله بفايروس كورونا

2020/03/22 | 09:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نادي ميلان الإيطالي في بيان رسمي، إصابة باولو مالديني، المدير الرياضي للفريق ونجله دانيال، المهاجم في فريق الشباب، بفيروس كورونا.وجاء ذلك عقب إعلان يوفنتوس منذ ساعات، إصابة باولو ديبالا بالفيروس المستجد.وجاء بيان ميلان على النحو التالي: “يؤكد أي سي ميلان أن باولو مالديني، المدير الرياضي، أصبح على علم بالاتصال بشخص ثبتت إصابته

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