2020/03/22 | 09:42 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو ..الكوادر الطبية تقتاد شابة مصابة بكورونا الى الحجر بمنطقة الجنينة في البصرة pic.twitter.com/9T35mUmXE1 — تسريبات (@alhakaeksite) March 22, 2020

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