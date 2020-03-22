2020/03/22 | 09:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مصرف الرافدين عن ازدياد اعداد الذين تم توطين رواتبهم على المصرف وتسلمهم بطاقة الماستر كارد .وذكر بيان لمصرف الرافدين اليوم ان “العديد من الدوائر ومؤسسات الدولة وطنت رواتبها لدى المصرف وأصبحت رواتب منتسبيها يتم تسلمها شهريًا عن طريق الماستر كارد بدلًا من النقد اليدوي “.واشار البيان الى ان “الذين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين : ازدياد اعداد الدوائر الموطنة رواتبها لدى المصرف وشمولها بالسلف) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين : ازدياد اعداد الدوائر الموطنة رواتبها لدى المصرف وشمولها بالسلف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).