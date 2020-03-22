مكتب العيداني ينفي تغريدة حول إصابة المالكي بجلطة دماغية

2020/03/22 | 09:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفى المكتب الاعلامي لمحافظ البصرة أسعد العيداني، الاحد، منشور نسب إلى المحافظ بشأن إصابة نوري المالكي بجلطة دماغية.وذكر المكتب في بيان إن "ما تناقلته صفحات على مواقع التواصل بادلائه بتصريح حول اصابة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بجلطة دماغية".وبين،أن "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت منشورا مزورا على صفحة تويتر ادعى به بعض أصحاب النفوس المريضة أنه منشور لمحافظ البصرة اسعد العيداني".وأشار البيان إلى أن "محافظ البصرة لا يمتلك أي صفحة تويتر وان المنشور المتداول هو مزور".

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