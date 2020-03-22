تشكيل العتبة العلوية ينظم حملة واسعة لمواجهة “كورونا” في البصرة

2020/03/22 | 09:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم تشكيل العتبة العلوية التابع للحشد الشعبي، امس السبت، حملة تعفير وتعقيم للوقاية من فيروس كورونا في محافظة البصرة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان ممثلية التشكيل في البصرة وبالتنسيق مع مكتب هيئة الحشد الشعبي والجهات ذات العلاقة اطلقت حملة تعفير وتعقيم شملت لمناطق واسعة من المحافظة في إطار مكافحة تفشي فايروس

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